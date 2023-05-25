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بيان للجيش السوداني بشأن انتشار معلومات حول "تعليمات القوة المميتة"

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بيان للجيش السوداني بشأن انتشار معلومات حول
Legion-Media
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أشارت القوات المسلحة السودانية، أن ما تم تداوله في الوسائط ووسائل التواصل من تصريحات ركيكة بشأن إصدار تعليمات باستخدام القوة المميتة، وتعيين قادة ميدانيين جدد، لا يمت للواقع بصلة.

كما أكد الجيش السوداني: "ننوه إلى أن مكتبنا لا يستخدم هذا الأسلوب الساذج، وبهذه اللغة الفجة، ولا تخفى فبركة هذا الحديث على فطنة المواطن الكريم الذي نحرص على احترامه باتباع اللغة والأسلوب الذي يليق به".

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المصدر: RT

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