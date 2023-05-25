قرار عاجل في الكويت ضد زوجين مصريين بسبب موقف صادم مع أطفالهما الستة

أعلنت الكويت منع تجديد الإقامة لزوجين مصريين وأطفالهما الـ6، ومنحهم إقامة مؤقتة تنتهي مع نهاية العام الدراسي، بعد هجرهما أطفالهما وتركهم دون طعام.

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ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية ترك الزوجين أطفالهما نتيجة لخلافات، حيث أقام الأب لدى أحد أصدقائه وتركت الأم الشقة التي تقيم فيها مع أبنائها دون أن تترك لهم أي طعام، الأمر الذي استلزم أن يتناوب طفلان الذهاب إلى المدرسة لرعاية شقيقتهما الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 3 أشهر.

وأوضح مصدر أمني للصحيفة الكويتية، أن ابنة الزوجين المصريين، اتصلت بعمليات وزارة الداخلية الكويتية، وقالت إن والديها تركاها وأشقاءها الخمسة جوعى ولا يجدون ما يأكلونه منذ يومين.

ولفت المصدر إلى أن الزوج أقر في التحقيقات بأنه تم الاستغناء عنه وأصبح بدون عمل ويعاني من مشكلات مادية، ونتيجة ذلك وقعت خلافات مع الزوجة مما اضطره إلى أن يغادر البيت منذ 4 أشهر ويقيم لدى صديقه، مدعيا أنه ملتزم بنفقات أبنائه ويدفع مصاريف الدراسة والباص الذي ينقلهم من المدرسة ذهابا وعودة.

وعلى الجانب الآخر، أوضح المصدر أن الزوجة قالت إنها لم تعد تقوى على رعاية الأطفال، وليس لديها ما تنفقه عليهم وتوجهت للإقامة عند صديقتها.

ولفت المصدر إلى أنه تم الاستماع إلى أقوال الطفلين اللذين قالا إنهما يتناوبان على رعاية شقيقتهما الرضيعة، بحيث تذهب الطفلة الكبرى للمدرسة يوما ويغيب الآخر وكذلك يفعل شقيقها، ليتم تسجيل قضية بحق الزوجين بعنوان الإهمال في رعاية قصر، وتم وضع الزوجين والأطفال الستة على بند عدم تجديد إقامات ومنح كامل أفراد الأسرة إقامة مؤقتة، مع منع التجديد لهم وإبعادهم الى وطنهم.

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية