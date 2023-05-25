إصابات بالرصاص الحي واعتقالات في عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جبر (فيديو)

أصيب 10 فلسطينيين خلال عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس لمخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 10 مواطنين أصيبوا في الأطراف السفلية وصلوا إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وقالت الوزارة إنه من ضمنهم من أصيب إصابة حرجة في الشريان الرئيسي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 شابا.

وصرح مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة بأن الشبان الذين تم اعتقالهم خلال اقتحام المخيم هم محمد حجاج حبش، وعمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل فاخوري، وإياد حميدات السحارية، وموسى البيطار، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان.

وذكرت وكالة "معا" أن الجيش الإسرائيلي فرض حصارا كاملا على مخيم عقبة جبر وأغلق مداخله الرئيسية والفرعية.

وأكدت أن الجيش منع التحرك في المخيم ونفذ مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل، وداهمت أكثر من 30 منزلا بينهم منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وأبناءه، كما حاصرت منزل أحد المواطنين وأطلقت عليه صواريخ أنيرجا.

وأضافت أن القوات أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل ومنعت دخول الطواقم الطبية إلى المخيم لإسعاف الجرحى.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق طائرات مسيرة في أجواء المخيم.

وقالت "القناة 14" العبرية "إن قوات من وحدات دوفدفان وماجلان وايغوز وأسود الأغوار ينفذون الآن نشاطا عسكريا واسع النطاق في عقبة جبر بمنطقة أريحا لاعتقال عدد كبير من المسلحين"، مشيرة إلى أن هناك اشتباكات تدور في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وعبرية