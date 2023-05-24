"اليونسيف": أطفال اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة

أعلنت منظمة "اليونسيف" أن ملايين الأطفال في اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة، مطالبة بإجراءات دولية عاجلة لتوفير التمويل الكافي لتقديم المساعدات المنقذة لحياتهم.

وكانت المنظمة الأمميّة قد ذكرت في تقرير سابق لها أن من بين 11 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، "يعاني أكثر من 540 ألف طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حادا يهدد حياتهم"، مضيفة "يموت طفل في المتوسط كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها".

ولفتت حينها إلى أنها "بحاجة ماسّة إلى 484 مليون دولار" عام 2023 لمواصلة تدخلها في هذا البلد وهو الأفقر في شبه الجزيرة العربية وقد دمرته أكثر من 8 سنوات من الحرب.

هذا وكانت الدول المانحة تعهدت في نهاية فبراير الفائت تقديم 1.2 مليار دولار لسكان اليمن، وهو ما أثار استياء منظمات الإغاثة الإنسانية التي كانت تطالب بأكثر من 4 مليارات دولار.

المصدر: RT