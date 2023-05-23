الصدفة أوقعت به.. الأمن المصري يوقف هاربا من 46 حكما قضائيا

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من توقيف محتال هارب من 46 حكما قضائيا.

وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنا تضرر صاحب الحساب من قيامه بشراء سيارات من مالك إحدى الشركات بتوكيل رسمي، وعدم تمكنه من إنهاء الإجراءات القانونية بدعوى أن مالك الشركة "الموكل" هارب من عدة أحكام قضائية صادره ضده.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن ( مالك الشركة المذكور - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) صادر ضده (46) حكم قضائى بتهم "شيك - تبديد"، كما أشارت المعلومات إلى أنه دائم التنقل والإقامة بأماكن مختلفة خشية ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده.

وبتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان المذكور بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل اختبائه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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المصدر: صدى البلد