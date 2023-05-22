الدرك المغربي يحبط تهريب 1.5 طن من مخدر "الشيرا"

أحبط الدرك الملكي المغربي فجر الاثنين محاولة تهريب دولية للمخدرات عبر الزوارق، وصادر 1.5 طن من مخدر "الشيرا".

وأفادت مصادر لموقع "هسبريس" بأن فرقة من الدرك الملكي انتقلت في الساعات الأولى من يوم الاثنين إلى شاطئ سيدي رحال نواحي برشيد وسط جهة الدار البيضاء سطات، بعد توصلها بمعلومات تفيد بوجود محاولة تهريب دولي للمخدرات.

وأوضحت المصادر أن العناصر الأمنية حجزت ما يقارب طنا ونصف الطن من مخدر الشيرا، وزورقين، وثلاثة محركات، وسيارة نفعية، وطنا من المحروقات، ووسائل تقنية تستعمل في تحديد الاتجاهات داخل البحر، وملابس خاصة بمثل هذه العميات.

وذكر أن الأبحاث التقنية والميدانية متواصلة على مستوى جهوية الدرك بسطات للوصول إلى المشتبه بهم الذين لاذوا بالفرار مستغلين الظلام والغابات المجاورة للمنطقة في النفوذ الترابي لسيدي رحال الشاطئ.

المصدر: "هسبريس"