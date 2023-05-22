الجيش الاسرائيلي يقتحم بلدة نعلين غربي رام الله لهدم منزل معتز خواجا (فيديو)
RT
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اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين بلدة نعلين غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لهدم منزل معتز خواجا.
وكانت تل أبيب قد اتخذت قرارا في أبريل الماضي يقضي بهدم منزل الخواجا الذي نفذ عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل أبيب في مارس الماضي وقتل فيها مستوطنا.
وتنتهج إسرائيل سياسة هدم بيوت الفلسطينيين كنوع من العقاب الجماعي في محاولة منها للتأثير على المقاومة.
المصدر: RT