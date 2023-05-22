الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين باقتحام القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الاثنين، عن مقتل 3 شبان فلسطينيين وجرح 6 آخرين جراء اقتحام قوات إسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن الشبان الثلاثة الذين قتلوا هم فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاما)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاما)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاما).

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، ما أدى إلى مقتل الشبان الثلاثة، وإصابة آخرين على الأقل جروح أحدهم حرجة.

وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن شهود عيان في المخيم، أن "قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح بعض المنازل، كما منعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من دخول المخيم وإخلاء الاصابات".

وأضافت المصادر أن القوات الاسرائيلية اقتحمت عشرات المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مواطنين من عائلة عويس.

المصدر: RT+ معا + وفا