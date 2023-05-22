المغرب.. أسراب البعوض تهاجم تجمعات سكنية بالدار البيضاء

اشتكى سكان منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء غرب المغرب، من انتشار جحافل هائلة من البعوض خلال الأيام الماضية، تزامنا مع بداية ارتفاع درجات الحرارة.

وطالب عضو مجلس مدينة البيضاء، كريم الكلايبي، السلطات العمومية وجماعة الدار البيضاء بالعمل على إيجاد حل عاجل لهذا المشكل لتخليص المواطنين من هذه المعاناة خاصة وأن خطورة هذه الحشرات تكمن في كونها تقتات الدّمَ البشري، ما يمكن أن يتسبب في نقل الأمراض في ظل انتشار الفيروسات.

وأشار المتحدث إلى تزايد معاناة سكان الحي الجميل الذي يعرف أكبر كثافة سكانية بالدار البيضاء (الوفاق، البدر، الأمان البسمة، الفضل، السلام، حلوة…) بسبب تزايد أعداد الحشرات الضارة عقب ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية شهر مايو الجاري.

وشكلت أسراب الناموس التي غزت التجمعات السكنية المذكورة على مستوى العاصمة الاقتصادية، مصدر إزعاج كبير للقاطنين بشكل بات يقض مضجعهم، ما جعلهم يحكمون إغلاق نوافذ منازلهم لتفادي تسلل هذه الحشرات.

المصدر: موقع "لوسيت أنفو كوم" المغربي