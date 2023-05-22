اتهمت بسرقة أعماله.. فنان روسي يرد على ادعاءات غادة والي بعد زعمها محاولة تسويق تصاميمه في مصر

زعمت مصممة الغرافيك المصرية، غادة والي، أنها حاولت تسويق تصاميم الفنان الروسي جورج كوراسوف داخل مصر، بعد الاتهامات التي طالتها بشأن سرقة أعماله.

وردا على ذلك، قال الفنان الروسي جورج كوراسوف في تصريح لموقع "القاهرة 24" يوم الأحد إن الفنانة المصرية غادة والي لم تجد أي حجج للدفاع عما فعلته، لذا زعمت بمحاولة تسويقيها لتصاميمه داخل مصر.

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وأضاف الفنان الروسي أن الفنانة تعاني من الهيستيريا بعد اتهاماتها بسرقة تصاميمي ولم تجد أي حجج منطقية للدفاع عن نفسها، مشددا على أن ما صرحت به ما هو إلا مجرد هراء.

وأكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة وغادة والي، مع المطالبة بدفع غرامة مالية، بالإضافة إلى اعتذار رسمي من قبل الشركة.

وفي وقت سابق، اتهم الفنان الروسي غادة والي بسرقة رسوماته واستخدامها على لوحات فنية بمحطة كلية البنات لمترو الأنفاق في مصر.

وواجهت غادة والي أزمة جديدة منذ أيام قليلة، حيث قال الفنان الروسي جورجي كوراسوف إنها سرقت بعض رسوماته الخاصة في الحملة الإعلانية لشركة "بيبسي".

هذا، وذكرت غادة والي في تصريحات تليفزيونية، السبت، أن الفنان الروسي يسعى لتسويق أعماله داخل مصر.

وصرحت بأن لوحة كلية البنات بمترو الأنفاق مستوحاة من الفن الفرعوني، وتحديدا في معبد هابو بالأقصر.

وأفادت بأن لوحتها تشبه لوحة الفنان الروسي، لكن الاثنين من الفن الفرعوني، مشيرة إلى أنه من الممكن أنها شاهدت لوحاته.

وأوضحت أن الفنان الروسي يزعم أن مصدره الفن الروماني، إلا أن اللوحة مستوحاة من معبد هابو في الأقصر، خاصة في وضعية رفع الأيادي.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري