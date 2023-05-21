مصر تكشف حقيقة إلغاء الدعم على بطاقات التموين

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددة على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، الذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة.

ولفتت إلى أنه يمكن لكل أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه تم صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية، من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهرياً، ويستفيد من الدعم الاستثنائي ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة بواقع 100 جنيه لكل أسرة مقيدة على البطاقة، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، الذي يستمر صرفه حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهرياً على بطاقات التموين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية