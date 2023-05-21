سلطة الطيران المدني العراقي توقع اتفاقية للخدمات الجوية مع روسيا الاتحادية

وقع رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، عماد الأسدي، اتفاقية للخدمات الجوية مع روسيا بحضور السفير العراقي قحطان الجبوري، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة قازان الروسية.

وقال رئيس السلطة: أن التوقيع النهائي على تلك الإتفاقية يأتي بغية تحديث اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع الاتحاد السوفيتي في عام 1962، لغرض تحديثها وتعزيز آفاق التعاون المشترك في قطاع النقل بما يسهم في تطوير واقع الطيران المدني بين البلدين .

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مؤكداً: بأن منتدى قازان الاقتصادي يعد فرصة طيبة للتواصل بين أعضاء دول العالم الإسلامي ولمناقشة مجموعة من الأهداف المشتركة بغية تنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة لتعزيز مبدأ الشراكة والرؤية الهادفة في عدة قطاعات اقتصادية.

يذكر أن منتدى قازان تضمن في جدول أعماله نحو 200 فعالية من جلسات ومؤتمرات وفعاليات في عدة مجالات بهدف تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعملية والمجالات الأخرى بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT