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الدوحة: محاولة المساس بوضع الأقصى اعتداء على ملايين المسلمين بالعالم

أخبار العالم العربي

الدوحة: محاولة المساس بوضع الأقصى اعتداء على ملايين المسلمين بالعالم
Globallookpress
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دانت الخارجية القطرية في بيان، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، معتبرة أن الحادث يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وحذرت الخارجية القطرية من السياسة الإسرائيلية التصعيدية، مشددة على أن ما يحصل ليس اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على ملايين المسلمين حول العالم.

وحملت الدوحة السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن دائرة العنف التي ستنتج عن الانتهاكات والاقتحامات المتكررة، داعية المجتع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات.

واقتحم بن غفير صباحا ساحات المسجد الأقصى للمرة الثانية منذ توليه وزارة الأمن، وقال "نحن أصحاب البيت هنا في القدس وكل إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن بن غفير اقتحم الأقصى برفقة عدد كبير من الحرس والشرطة بالتزامن مع اقتحامه من قبل المستوطنين.

المصدر: RT

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