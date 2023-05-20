علاء مبارك ينشر صورة لوالده الراحل في البيت الأبيض ويعلق: "مصر عندما تتحدث الجميع يستمع"

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، صورة قديمة لوالده داخل البيت الأبيض خلال إحدى زيارات والده للولايات المتحدة.

وعلق على الصورة التي نشرها على "تويتر": "مصر عندما تتحدث الجميع يستمع.. البيت الأبيض.. الله يرحمك يا ريس".

وتظهر الصورة الرئيس المصري الراحل داخل اجتماع رسمي في البيت الأبيض والعدسات مسلطة عليه، وهو يتحدث ويشير بيديه، فيما كان يجلس بجانبه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وأثارت هذه الصورة جدلا واسعا بين النشطاء المصريين على "تويتر".

مصر عندما تتحدث الجميع يستمع .

البيت الأبيض.

الله يرحمك ياريس. pic.twitter.com/uO4qUjybUM — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 20, 2023

وجاءت تغريدة علاء مبارك هذه بعد يوم واحد من تغريدة أخرى كشف فيها مفاجأة عن إمكانية ترشح شقيقه جمال لرئاسة مصر.

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ورد علاء مبارك" على "تويتر" قائلا: "الناس الأغبياء اللى بيطالبوا بترشيح جمال مبارك للرئاسة والناس الأغبى منهم اللى بيعارضوا وبيهاجموا جمال مبارك.. انتوا الاتنين شوية بهاااايهم بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030 يا بهاااااايم".

وقال علاء مبارك: "نفسى أعرف مين البهيم الي قال لحضرتك المعلومة دي 2030 معلومة غير صحيحة آسف".

المصدر: RT + "تويتر"