بينهم "قائد ساحة الكسرة".. مقتل 4 مسلحين في "قسد" بانفجار عبوة ناسفة بمدرعتهم شرقي سوريا

لقي 4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي بارز مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عربتهم المدرعة أمريكية الصنع، على أحد طرقات ريف دير الزور الغربي شرقي سوريا.

وقالت وكالة "سبوتنيك" يوم السبت إن انفجارا ضخما ضرب عربة عسكرية "بانزيرا"، وأدى إلى مقتل أربعة مسلحين من قوات "قسد" الموالين للقوات الأمريكية بينهم قائد ما يسمى "قائد ساحة الكسرة"، في ريف دير الزور الغربي.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر محلي أن استهداف الـ"بانزيرا" تم أثناء مرورها على طريق بادية أبو خشب، قرب أحد المعسكرات التي يشغلها مسلحو "قسد"، حيث تم زرع عبوة ناسفة من قبل مجهولين.

وأفاد المصدر بأن "العبوة انفجرت أثناء مرور العربة العسكرية الأمريكية بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل جميع من فيها".

وكشف أن الانفجار كان يستهدف القيادي الملقب بـ "كريبوز" المعروف بدمويته وجرائمه ضد أبناء العشائر العربية، الذين يتهمونه بالوقوف وراء حملات الاعتقال وتصفية العشرات من أبنائهم في بلدات الريف الغربي، الذي يقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.

كما أشار المصدر إلى قيام قوات "قسد" وبمساندة من الطيران الحربي الأمريكي، بإغلاق كافة الطرق الرئيسية في ريف دير الزور الغربي، مع فرض إجراءات أمنية مشددة على حواجزها استعدادا لحملة أمنية في المنطقة بحثا عن الفاعلين.

وهذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري، التي تستهدف فيها العبوات الناسفة العربات العسكرية والدوريات التابعة لمليشيا "قسد" في محافظة دير الزور، إذ سبق وأن تم خلال الأيام القليلة الماضية، استهداف عربة عسكرية في بلدة "الباغوز"، وقتل جميع من فيها أيضا.

المصدر: "سبوتنيك"