 
مباشر

الجزائر.. مطلوبون بتهم إرهاب يسلّمون أنفسهم وأسلحتهم للجيش (صور)

أخبار العالم العربي

الجزائر.. مطلوبون بتهم إرهاب يسلّمون أنفسهم وأسلحتهم للجيش (صور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vchx

سلم ثلاثة مطلوبين أنفسهم للسلطات العسكرية في برج باجي مختار بالجزائر، بعد عشر سنوات في صفوف الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، في بيان إن هؤلاء الإرهابيين هم: الإرهابي ملوكي حبيب الملقب "حبيب الله"، وملوكي سيديا الملقب "أبو مريم"، واللذان التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2012. والإرهابي مهري بلخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013.

الجزائر.. مطلوبون بتهم إرهاب يسلّمون أنفسهم وأسلحتهم للجيش (صور)الجزائر.. إرهابيون يسلمون أنفسهم وأسلحتهم طواعية إلى السلطات العسكرية

وبذلك تم العثور لديهم على 3 مسدسات رشاشة من نوع "كلاشنيكوف" ومسدس آلي عيار 7.65 ملم، وقنبلتين دفاعيتين من نوع "أف1" و11 محزن ذخيرة خاصة بمسدس رشاش "كلاشنيكوف". ومخزن ذخيرة خاصة بالمسدس الآلي و295 طلقة من مختلف العيارات وجهاز إرسال واستقبال.

الجزائر.. مطلوبون بتهم إرهاب يسلّمون أنفسهم وأسلحتهم للجيش (صور)الجزائر.. إرهابيون يسلمون أنفسهم وأسلحتهم طواعية إلى السلطات العسكرية

المصدر: النهار أونلاين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة