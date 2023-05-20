الجزائر.. مطلوبون بتهم إرهاب يسلّمون أنفسهم وأسلحتهم للجيش (صور)

سلم ثلاثة مطلوبين أنفسهم للسلطات العسكرية في برج باجي مختار بالجزائر، بعد عشر سنوات في صفوف الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، في بيان إن هؤلاء الإرهابيين هم: الإرهابي ملوكي حبيب الملقب "حبيب الله"، وملوكي سيديا الملقب "أبو مريم"، واللذان التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2012. والإرهابي مهري بلخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013.

وبذلك تم العثور لديهم على 3 مسدسات رشاشة من نوع "كلاشنيكوف" ومسدس آلي عيار 7.65 ملم، وقنبلتين دفاعيتين من نوع "أف1" و11 محزن ذخيرة خاصة بمسدس رشاش "كلاشنيكوف". ومخزن ذخيرة خاصة بالمسدس الآلي و295 طلقة من مختلف العيارات وجهاز إرسال واستقبال.

المصدر: النهار أونلاين