الحكومة المصرية تنفي إجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، السبت، صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه تواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وشددت الأوقاف، بحسب البيان الحكومي، على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي أمر اختياري يتم تطوعا من قبل بعض الأئمة من دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الإشاعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي رأى أنها تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، كما دعا إلى مراجعة المصادر الرسمية الموثوقة للتأكد من صحة الأنباء.

وفي وقت سابق انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية