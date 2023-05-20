الدوحة وعواصم عربية تدين اقتحام السفارة القطرية في السودان

دانت قطر "بأشد العبارات" اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم من قبل قوات مسلحة غير نظامية، حسبما جاء في بيان للخارجة القطرية اليوم السبت.

وذكر البيان أنه قد تم إجلاء طاقم السفارة سابقا، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة "تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين".

وجدد البيان التأكيد على موقف قطر الداعي "لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال".

بيان | قطر تدين بشدة اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم #الخارجية_القطريةpic.twitter.com/ajoWXSbE6d — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 20, 2023

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من جانبها، حملت الخارجية السودانية في بيان لها، قوات الدعم السريع مسؤولية "الهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات" مؤكدة استنكارها وإدانتها "لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي".

وأعرب عدد من الدول العربية، منها الإمارات، وسلطنة عمان، والأردن، عن استنكارها للاعتداء على مقر السفارة القطرية في الخرطوم.

المصدر: RT