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البرهان يقر تعيين نائب له ومساعدين في قيادة الجيش السوداني

أخبار العالم العربي

البرهان يقر تعيين نائب له ومساعدين في قيادة الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان
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أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين نائب له ومساعدين في مواقع القيادة اعتبارا من اليوم الجمعة 19 مايو 2023.

وشملت هذه التعيينات، بحسب بيان مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة كل من، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة.

البرهان يقر تعيين نائب له ومساعدين في قيادة الجيش السوداني

بالإضافة إلى الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة.

المصدر: RT

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