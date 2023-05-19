الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال تعلق على تكليف مالك عقار بتولي منصب نائب رئيس مجلس السيادة

علقت الحركة الشعبية لتحرير السودان على تكليف، مالك عقار، عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بتولي منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وجاء في البيان الذي صدر الجمعة عن الحركة: تابعنا المرسوم الدستوري الصادر صباح اليوم 19 مايو 2023 عن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والذي يقضى بتكليف عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الرفيق القائد مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، وكذلك البيانات التي أعقبت ذلك علي منصات جهات إعلامية مختلفة بشأن إعتذار القائد مالك عقار عن تولي هذا المنصب.

وأضاف البيان: نؤكد للرأي العام أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ـــ شمال، تعلم جيدًا حساسية ومتطلبات المرحلة الحالية، وأن من أهم أولوياتها إيقاف ألة الحرب وتحقيق الإستقرار والعمل علي بناء دولة السلام والعدالة الإجتماعية، وسيصدر لاحقاً بيان توضيحي من القائد مالك عقار عضو مجلس السيادة حول ما تتداوله وسائل الإعلام، وإطلاع المواطنين السودانيين على حيثيات تكليفه في موقع نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي.

وتابع البيان: تُجدِد قيادة الحركة الشعبية ـــ شمال (الجبهة الثورية) دعوتها للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع للبدء بتنفيذ إتفاق جدة، والتفاوض الجاد من أجل الوصول لإتفاق نهائي يحفظ حياة المواطنيين ويوقف تدمير المرافق العامة والخاصة، وعلي كافة وسائل الإعلام الكف عن إثارة الرأي العام في وقت يتطلب الإلتزام بنشر المواقف الإيجابية بعد التأكد من صحتها.

يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر الجمعة، مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء نائبه محمد حمدان دقلو من منصبه، وتكليف مالك عقار بدلا منه

المصدر: RT