"البرلمان العربي" يشيد بمخرجات قمة جدّة ودور السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن القمة العربية في جدة "استثنائية بتوقيتها ونتائجها"، وأن انعقادها تحت شعار "التجديد والتغيير" انعكس في مخرجاتها الهامة.

وثمّن العسومي مخرجات القمة العربية الـ 32 التي انعقدت، اليوم الجمعة، في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من القادة العرب، مشيرا إلى أن مخرجاتها الهامة تشكّل خارطة طريق في التعامل مع التحديات والأزمات القائمة في المنطقة العربية، لاسيما وأنها ناقشت عدداً كبيراً من الموضوعات الحيوية التي تمس التعاون العربي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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كما أكد ثقته في أن مخرجات هذه القمة ستشكل منعطفاً مهماً في تعزيز آليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات، لاسيما وأن الظروف الحالية التي يشهدها العالم وما تعانيه المنطقة العربية من أزمات يستلزم تبني نظرة مغايرة ومنهج جديد لتعزيز العمل العربي المشترك.

وأردف قائلا: "هذا ما عملت عليه قمة جدّة، من خلال ترجمة "شعار التجديد والتغيير" إلى العديد من القرارات التي تمس حياة المواطن العربي في الكثير من المجالات".

المصدر: موقع البرلمان العربي