موقع إسرائيلي يتحدث عن تحدي مصر لواشنطن بفتح أجوائها أمام الطائرات العسكرية الروسية

اعتبر موقع "هيبرو نيوز" الإسرائيلي أن "مصر تتحدى واشنطن وترفض منع تحليق الطائرات العسكرية الروسية فوق أراضيها، حيث تواصل روسيا ضخ السلاح لمناطق متعددة في الشرق الأوسط".

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وأضاف الموقع العبري أنه في الأربعين عاما الماضية استثمرت الولايات المتحدة ملياري دولار سنويا في المساعدات الأمنية والمدنية للقاهرة، لكن بالرغم من هذه المساعدات لا يمنعها ذلك من تجاهل طلبات واشنطن.

وأضاف الموقع أن واشنطن تحاول الضغط على مصر لإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية العسكرية الروسية، لكن الحليف الإقليمي للولايات المتحدة لا يفعل ذلك.

وقال الموقع إن واشنطن تخشى من أن روسيا تستخدم على ما يبدو المجال الجوي المصري لنقل الأسلحة إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط، وعلى سبيل المثال سوريا حيث سجلت منذ عام 2015 حشدا عسكريا روسيا كبيرا خاصة على طول الساحل السوري.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية