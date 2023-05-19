 
مباشر

أمير قطر يغادر جدة بعد حضوره القمة العربية

أخبار العالم العربي

أمير قطر يغادر جدة بعد حضوره القمة العربية
Globallookpress
رؤساء وملوك ووزراء عرب حضروا القمة العربية في جدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcb4

أعلن الديوان الأميري القطري يوم الجمعة مغادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مدينة جدة في السعودية، بعد ترؤسه وفد الدوحة في القمة العربية الـ32.

إقرأ المزيد
سانا.. مصافحة وحديث جانبي بين الأسد وأمير قطر
سانا.. مصافحة وحديث جانبي بين الأسد وأمير قطر

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية: "غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

وأضاف أن الأمير بعث ببرقية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان، أعرب فيهما عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتمنى أن أن تسهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية.

وكان أمير دولة قطر وصل إلى جدة في وقت سابق من يوم الجمعة، للمشاركة في القمة العربية الـ32.

واستضافت مدينة جدة السعودية فعاليات القمة العربية الـ32 بحضور رؤساء وملوك ووزراء عرب وحشد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة