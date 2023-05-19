وصل ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ32 التي يترأسها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

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وغاب أيضا عن القمة إضافة إلى أمير الكويت، رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد الذي أوفد نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان للمشاركة في القمة.

وصول ولي عهد #الكويت مشعل الأحمد الصباح إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.



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pic.twitter.com/J9o8xyfku3 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 19, 2023

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وصل إلى جدة للمشاركة بفاعليات القمة.

وتعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعها الـ32 على مستوى القمة، في مدينة جدة غرب السعودية، في حضور كل الدول الأعضاء.

المصدر: RT