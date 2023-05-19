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محمد بن سلمان يستقبل القادة العرب.. وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة

وصول ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

أخبار العالم العربي

وصول ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
وسائل إعلام
وصول ولي العهد الكويتي إلى جدة
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وصل ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ32 التي يترأسها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

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وغاب أيضا عن القمة إضافة إلى أمير الكويت، رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد الذي أوفد نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان للمشاركة في القمة.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وصل إلى جدة للمشاركة بفاعليات القمة.

وتعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعها الـ32 على مستوى القمة، في مدينة جدة غرب السعودية، في حضور كل الدول الأعضاء.

المصدر: RT

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محمد بن سلمان يستقبل القادة العرب.. وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة