البرهان يعفي دقلو من منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني

أعفى قائد القوات السودانية المسلحة عبدالفتاح البرهان، الجمعة، محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، من منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني وكلف مالك عقار بدلا منه.

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ونشر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، مرسوما دستوريا صادرا عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قضى بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو من منصبه اعتبارا من اليوم 19 مايو 2023، ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن البرهان عين مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة السوداني بدلا من دقلو.

وتجددت الاشتباكات اليوم الجمعة، في الجنوب الأوسط للعاصمة السودانية الخرطوم وشرق الخرطوم، فيما حلقت طائرات استطلاع بأجواء المدينة.

المصدر: RT