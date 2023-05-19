 
مباشر

البرهان يعفي دقلو من منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني

أخبار العالم العربي

البرهان يعفي دقلو من منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني
وسائل إعلام
عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيدة السوداني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc7t

أعفى قائد القوات السودانية المسلحة عبدالفتاح البرهان، الجمعة، محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، من منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني وكلف مالك عقار بدلا منه.

إقرأ المزيد
مراسلنا بالسودان: أنباء عن قصف منزل دقلو بالعاصمة ولجنة الأطباء تكشف عدد القتلى
مراسلنا بالسودان: أنباء عن قصف منزل دقلو بالعاصمة ولجنة الأطباء تكشف عدد القتلى

ونشر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، مرسوما دستوريا صادرا عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قضى بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو من منصبه اعتبارا من اليوم 19 مايو 2023، ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن البرهان عين مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة السوداني بدلا من دقلو.

وتجددت الاشتباكات اليوم الجمعة، في الجنوب الأوسط للعاصمة السودانية الخرطوم وشرق الخرطوم، فيما حلقت طائرات استطلاع بأجواء المدينة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تواصل توافد الزعماء العرب إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية (فيديو)