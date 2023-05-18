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تونس.. حركة "النهضة" تندد باعتقال رئيسها الأسبق الصادق شورو

أخبار العالم العربي

تونس.. حركة
RT
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نددت حركة "النهضة" في تونس باعتقال القيادي بالحركة الصادق شورو، "خارج إطار القانون وبأسلوب فيه الكثير من التشفي والانتقام وعدم احترام البعد الإنساني".

وذكرت: "إن حركة النهضة تندد مرة أخرى باستهداف قياداتها خارج إطار القانون وبأسلوب فيه الكثير من التشفي والانتقام وعدم احترام البعد الإنساني".

كما أوضحت أنها "تعلن للرأي العام أن السيد الصادق شورو مصاب بأمراض خطيرة بسبب مخلفات فترة السجن الانفرادي الطويلة قبل الثورة واستهدافه بضغط نفسي وجسدي وحرمانه من الأدوية قد يعرّض حياته آنيا لخطر شديد، وتحمّل السلطة كل ما قد ينجر عن هذا الإيقاف التعسفي من خطر على وضعه الصحي".

وأشارت حركة النهضة إلى أنها "تهيب بكل الضمائر الحية للتصدي للمظلمة الكبرى التي يتعرض لها المساجين السياسيون وتطالب بإطلاق سراحهم فورا احتراما للحريات والقانون".

وذكرت وسائل إعلام تونسية، في وقت سابق، أن السلطات أوقفت الرئيس الأسبق لحركة النهضة الصادق شورو.

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المصدر: RT

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