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تونس.. صحفيون يتظاهرون للتنديد بـ"توظيف القضاء" للتضييق على حرية الإعلام (فيديو)

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تونس.. صحفيون يتظاهرون للتنديد بـ
/ facebook - snjt.tunisie
تونس.. صحافيون يتظاهرون للتنديد بـ"توظيف القضاء" للتضييق على حرية الإعلام
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تظاهر العشرات من الصحفيين التونسيين اليوم الخميس أمام مقر نقابتهم في تونس العاصمة، منددين بما يعتبرونه "توظيفا للقضاء للتضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام".

واعتصم الصحافيون أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ورددوا شعارات من قبيل "املأ السجون يا قضاء التعليمات" و"حريات حريات دولة البوليس انتهات".

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وبدعوة من النقابة، احتج المتظاهرون أيضا على حكم الاستئناف الصادر بحق مراسل إذاعة "موزييك إف إم" خليفة القاسمي، والقاضي بسجنه خمس سنوات لنشره معلومات أمنية.

وحوكم القاسمي بتهمة "إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات"، على ما أفاد محاميه.

وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية الثلاثاء من "خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية".

وسبق للمنظمات الحقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريّات في تونس.

المصدر: أ ف ب

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