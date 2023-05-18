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العراق.. السلطات تحبط عملية تهريب أموال عبر بطاقات "فيزا"

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العراق.. السلطات تحبط عملية تهريب أموال عبر بطاقات
Globallookpress
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قبضت السلطات العراقية على مسافر عراقي وبحوزته 65 بطاقة "فيزا كارت" الدولية، معدة للتهريب في منفذ مطار بغداد الدولي.

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وفي التفاصيل، فقد تمكنت مديرية منفذ مطار بغداد الدولي بالتعاون مع مركز الكمرك المدني وشرطة الكمارك ومن خلال تكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق للمسافرين والبضائع، تم القبض على مسافر عراقي وضبط بحوزته بطاقة فيزا كارت الدولية عددها 65 بطاقة مخفية داخل حقيبة تم تعبئتها بمبالغ مالية لغرض تهريب الأموال من العملة الصعبة خارج البلد، عن طريق سحب تلك المبالغ في الدول التي ينوي السفر إليها.

وأكدت هيأة المنافذ الحدودية العراقية في بيان، أنه تم تشكيل لجنة وتنظيم محظر ضبط أصولي وإحالة المتهم والبطاقات إلى مركز شرطة مطار بغداد الدولي لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

المصدر: RT

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