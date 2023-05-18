إصابة 40 شخصا في اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في نابلس

أصيب 40 فلسطينيا، اليوم الخميس، خلال اشتباكات وقعت إثر اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية من عدة محاور.

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وقالت مصادر محلية إن "قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، حيث دوت صافرات الإنذار في البلدة القديمة ومحيطها، حيث اشتبكت مع شبان فلسطينيين بالرصاص الحي وقد تم استهدافها بعبوات ناسفة محلية الصنع ما أدى إلى إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية".

واستقدمت القوات الإسرائيلية تعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة ومحيطها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المنازل خلال عملية الاقتحام، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن "حصيلة اقتحام جيش الاحتلال لنابلس كانت كالتالي: إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابتين اثنتين بالرضوض، و35 إصابة بالاختناق.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن "طواقمها تعاملت مع حالتي إغماء لامرأة وفتاة في منزل ببلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال".

كما شهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية اقتحامات للقوات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر الأولى، بينها بلدة بيت عور التحتا وبلدة برقة شرق رام الله، وبلدة مراح رياح في بيت لحم وقرية بيت أمرين قضاء نابلس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "فلسطينيين نفذوا 25 عملا مقاوما بالضفة والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، وإحراق آلية عسكرية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها مستوطن".

المصدر: عرب 48+ معا