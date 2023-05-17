القبض على مواطن سوري يتآمر مع سعودي ضد مصلحة مصر

كشف مواطن سوري متهم في قضية للاتجار في العملة الأجنبية تفاصيل مؤامرة كبرى للاتجار في العملة، بقيادة مواطن سعودي في مصر.

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وأمرت جهات التحقيق، بسرعة ضبط وإحضار سعودي الجنسية و7 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد، حيث اعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، أمام جهات التحقيق بتكليف سائق باستلام مبلغ مالي قدره 2 مليون و650 ألف جنيه مصري لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد.

وأضاف المتهم الأول، أن المدعو إبراهيم عطا السائق بالشركة يعاونه في ذلك النشاط الآثم، حيث يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين الراغبين بتحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.

وأضاف بقيامه بالاشتراك مع كل من، محمد رشاد ، حسن القصراوي، ومعتصم عبداللاه المقيمين بدولة الكويت في تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وتحويلها لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد، حيث إنه اتفق بتحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه لدولة لبنان لصالح مسؤولي شركة أزاديا مصر، وأنه في ضوء ذلك تلقى تكليفا من محمد هريدي بتسليم المبلغ المشار إليه للمدعو عماد أحمد، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

‏وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ على المبالغ المالية وهي عبارة عن 21 ألف جنيه مصري، و7830 دولارا أمريكيا و18 ألف ريال سعودي، و3450 ليرة تركية وذلك بخزينة الإدارة، على ذمة تصرف النيابة العامة.

وجاءت البداية، بالقبض على مواطن سوري الجنسية صاحب مصنع، وآخرين وذلك لضبط مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهته أقر بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، من ضبط المواطن السوري و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد، كما أمرت بسرعة القبض على مواطن سعودي آخر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية