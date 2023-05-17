مصر تحبط خطة مواطن سوداني لتنفيذ عملية تهريب كبرى

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري على الحدود المصرية – السودانية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقود المصرية بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

إقرأ المزيد

وبناء على مذكرة أمنية بينت اعتزام راكب سوداني الجنسية تهريب كمية النقود المصرية مخبأة داخل أحد كراسي الأتوبيس أثناء مغادرته من المنفذ إلى السودان تم تفتيش أمتعة الراكب الشخصية.

وتبين وجود مبلغ 2 مليون و643 ألفا و650 جنيها داخل حقيبة هاند باج رمادية وكرتونة شيبسي خاصتين بالراكب مخبأتين أسفل أحد كراسي الأتوبيس بعيدا عن أعين رجال الجمارك بقصد تهريبهما خارج البلاد.

المصدر: القاهرة 24