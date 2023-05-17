مجموعة الاتصال العربية الخاصة بالسودان تعقد أول اجتماع لها

عقدت لجنة الاتصال العربية الخاصة بالسودان، والمشكلة بقرار المجلس الوزاري في 7 مايو، اجتماعها الأول على هامش الأعمال التحضيرية للقمة العربية في جدة، والمقررة في 19 مايو الجاري.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن اللجنة تضم كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهي معنية بإجراء الاتصالات الضرورية بغرض التوصل إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة أسباب الأزمة بما يلبي تطلعات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.

وأضاف المتحدث أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى عرض قدمه سمو وزير خارجية السعودية لتطورات المحادثات التي ترعاها بلاده في جدة بهدف تحقيق الهدنة وتثبيتها بين الطرفين المتقاتلين، ومن أجل إعطاء الفرصة للمدنيين بخاصة في الخرطوم، لالتقاط الأنفاس والحصول على المساعدات الضرورية.

ونقل المتحدث عن الأمين العام أحمد أبو الغيط تأكيده على أهمية التزام الأطراف بالهدنة توطئة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وبما يسمح بالعودة إلى مُربع السياسة لمعالجة الأزمة في السودان من كافة جوانبها.

المصدر: RT