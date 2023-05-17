السعودية تعلن إحباط تهريب 18 ألف قرص محظور

ضبطت الشرطة في محافظة جازان السعودية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 18 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 87 كيلوغراما من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

المصدر: صحيفة "الجزيرة"