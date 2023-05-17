هل تنجح وساطة إفريقيا في حل الأزمة الروسية الأوكرانية؟.. ماذا يقول المصريون؟

علق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، على إعلان جنوب إفريقيا بأن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام.

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وقال هريدي في تصريحات خاصة لـRT إن القارة الأفريقية تتعرض لضغوط أمريكية وأوروبية شديدة وخصوصا جنوب إفريقيا من أجل الانحياز للمواقف الغربية تجاه روسيا، في إطار السياسات الغربية المتشددة حيالها، ولكن إفريقيا أعلنت أنها لن تتخذ مثل هذه المواقف.

وشدد على أن المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية تعكس رغبة إفريقية على أعلى مستوى ببث رسالة إلى العالم بأن إفريقيا مهتمة بالسلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن بعيدا عن الاستراتيجيات والسياسات الغربية معربا في الوقت نفسه عن توقعه بأن فرص نجاح تلك المبادرة ضئيلة.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية إبراهيم الشويمي في تصريحات خاصة لـRT، أن المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية تحمل أهمية كبيرة في إحداث حلحلة لهذا الصراع.

وأوضح أن استمرار القتال أمر يضر بجميع دول العالم ومن بينها الدول الإفريقية، مشيدا بموافقة موسكو وكييف على تلك المبادرة.

وأضاف أن المبادرة الأفريقية قد تحمل أفكارا لحل الأزمة، مشيرا إلى المبادرة الصينية لحل الأزمة.

وأوضح أنه بعيدا عن نجاح تلك المبادرة من عدمه فأنها تعد بمثابة فكرة جيدة للغاية أن تطرح مبادرة أفريقية حتى وإن لم تنجح، مشيرا إلى أن المحاولة في حد ذاتها تضع أفريقيا كأحد أسباب حل النزاعات الدولية، ولكن الأمر ليس بالسهل.

وكان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد صرح بأن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام.

وأوضح رامافوزا أنه قدم المبادرة نيابة عن رؤساء زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر، وأعرب كلا الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن استعدادهما لقبول وساطة رؤساء الدول الإفريقية في مبادرة السلام، الرامية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي على بدء الاستعدادات للتفاوض في هذه المسألة مع القادة الأفارقة، وأنه تم بالفعل إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومكتب الاتحاد الإفريقي بهذه المبادرة.

المصدر: RT