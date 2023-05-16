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سوريا.. وصول مساعدات جديدة لمنكوبي الزلزال من الأردن

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سوريا.. وصول مساعدات جديدة لمنكوبي الزلزال من الأردن
شاحنات تنقل مساعدات إلى سوريا من الأردن-(المصدر: سانا)
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أفادت وكالة الانباء السورية سانا بوصول شحنة جديدة من المساعدات من الأردن لمنكوبي الزلزال.

وتشمل المساعدات 5 شاحنات على متنها 10 كرفانات مقدمة من الشعب الأردني وجمعية "مسلمون حول العالم".

وجرى دخول المساعدات بالتنسيق مع السفارة السورية لدى الأردن، وتسلمتها الأمانة السورية للتنمية.

وقال مدير مركز نصيب الحدودي، شادي أبازيد، في تصريح صحفي إلى أن الكرفانات مجهزة بشكل كامل للسكن مباشرة، ولا سيما من جهة الأثاث والاحتياجات المنزلية.

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ولفت إلى أنه سيتم تسليم المساعدات إلى لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة اللاذقية.

وأوضح زيد الشنطي الناطق الإعلامي في جمعية "مسلمون حول العالم" أن هذه الشاحنات دفعة أولى من بين دفعات أخرى تضم 50 كرافانا، ستصل على مراحل عن طريق مركز نصيب الحدودي، موضحا أن الجمعية تسعى أيضاً للمشاركة في عمليات ترميم المنازل والمدارس المتضررة جراء الزلزال في سورية.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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وذكر البنك في وقت سابق أن قيمة المباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، إذ أن محافظة حلب سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار ثم محافظة اللاذقية الساحلية بنسبة 11%.

وقدر البنك إجمالي الأضرار المباشرة الأولية بين 2.7 مليار دولار و7.9 مليارات في سوريا.

المصدر: سانا

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