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الجيش المصري يصدر بيانا حول إرسال مساعدات إنسانية للسودان

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يصدر بيانا حول إرسال مساعدات إنسانية للسودان
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أفادت القوات المسلحة المصرية بإرسال طائرتي نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورتسودان محملتان بأطنان من الشحنات الطبية.

وقال بيان الجيش المصري: "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورتسودان محملتان بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

وتابع البيان: "في سياق متصل تم سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورتسودان".

المصدر: RT

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