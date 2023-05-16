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الإمارات تدين اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت والسفارة الأردنية لدى الخرطوم

أخبار العالم العربي

الإمارات تدين اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت والسفارة الأردنية لدى الخرطوم
Legion-Media
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أدانت دولة الإمارات بشدة تعرض كل من مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت، وسفارة المملكة الأردنية، في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وشددت الإمارات على "أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي".

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وأكدت الوزارة على "أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان".

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المصدر: وكالة أنباء الإمارات

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