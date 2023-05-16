السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

استقبل مطار بورتسودان السوداني صباح اليوم الثلاثاء، الجسر الجوي المصري من معينات الإمداد الطبي المقدمة لوزارة الصحة الاتحادية٠

وكان في استقبال الطائرات والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج أحمد وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية لواء ركن محمد عثمان محمد حمد، وقنصل جمهورية مصر العربية ببورتسودان السفير سامح فاروق، وعدد من المسؤولين.

وعبر والي الولاية عن شكره وتقديره لـ"الأشقاء شعب وحكومة جمهورية مصر العربية والجهود المتصلة في إيواء النازحين السودانيين".

فيما أكد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية "هدوء الأحوال الأمنية على امتداد الولاية وتأمين مطار بورتسودان الدولي لاستقبال المساعدات الانسانية من الدول الشقيقة".

وأشار السفير المصري بالسودان بأن الجسر الجوي المصري يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية وبمتابعة من القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وبالتنسيق مع ألاجهزة المختلفة تضامنا مع الشعب السوداني، مبينا أن الجسر الجوي يتكون من طائرتين بحمولة (20) طن من الإمدادات الطبية والايواء العاجلة.

المصدر: RT