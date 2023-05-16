 
مباشر

بالفيديو.. الأمم المتحدة تفاجئ العالم بحفل ضخم لإحياء ذكرى النكبة لأول مرة في فعاليات تفطر القلوب

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الأمم المتحدة تفاجئ العالم بحفل ضخم لإحياء ذكرى النكبة لأول مرة في فعاليات تفطر القلوب
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vbdl

فاجأت الأمم المتحدة العالم بإحياء ذكرى النكبة بحفل ضخم في الذكرى الـ75 للنكبة، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ولأول مرة في التاريخ.

وجرى الحفل بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وتم خلال إحياء الذكرى عرض سلسلة مواد مسجلة تحكي مأساة الشعب الفلسطيني، في مشاهد تفطر القلوب وتعكس حجم المصائب التي تعرض لها الفلسطينيون.

وحضر أحياء الذكرى رئيس اللجنة السفير شيخ نيانغ، وعدد من سفراء وممثلي الدول والهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالاضافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي القى كلمة في وقت سابق في الأمم المتحدة شن فيها هجوما حادا على إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وشمل الحفل وصلة من الأغاني التراثية والوطنية للفنانة الفلسطينية سناء موسى "سفيرة التراث الفلسطيني".

كما قدم الفنان الفلسطيني نسيم الأطرش، عازف التشيلو والملحن الذي رشّح لجوائز غرامي للموسيقى 2023، مقطوعة موسيقية حول النكبة بعنوان "ألوانس زاهية على قماش غامق"، برفقة أوركسترا نيويورك العربية بقيادة يوجين فريزين، الحائز أربع جوائز غرامي.

ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، تم إحياء هذه الذكرى وفقا لتفويض ممنوح من الجمعية العامة، حيث جاء التفويض في قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 نوفمبر 2022، طلبت فيه من شعبة حقوق الفلسطينيين، في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، تكريس أنشطتها "للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة بما في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو 2023 وعن طريق نشر المحفوظات والشهادات ذات الصلة".

المصدر: وفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا