بالفيديو.. الأمم المتحدة تفاجئ العالم بحفل ضخم لإحياء ذكرى النكبة لأول مرة في فعاليات تفطر القلوب

فاجأت الأمم المتحدة العالم بإحياء ذكرى النكبة بحفل ضخم في الذكرى الـ75 للنكبة، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ولأول مرة في التاريخ.

وجرى الحفل بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وتم خلال إحياء الذكرى عرض سلسلة مواد مسجلة تحكي مأساة الشعب الفلسطيني، في مشاهد تفطر القلوب وتعكس حجم المصائب التي تعرض لها الفلسطينيون.

وحضر أحياء الذكرى رئيس اللجنة السفير شيخ نيانغ، وعدد من سفراء وممثلي الدول والهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالاضافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي القى كلمة في وقت سابق في الأمم المتحدة شن فيها هجوما حادا على إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

الفنان النبيل .. صاحب الرسالة الانسانية والاحساس المرهف لا يستطيع أن يتمالك دموعه على المسرح من شدة الألم ، الحزن والحنين للحرية وللاوطان !



دمعتك غالية يا دكتورة سناء !

حارسة التراث الفلسطيني تبدع في الأمم المتحدة .. في يوم احياء ذكرى #النكبة_75#النكبة_الفلسطينيةpic.twitter.com/mkyavrS657 — المرأة الفلسطينية | The Palestinian woman (@palestinewomen_) May 16, 2023

وشمل الحفل وصلة من الأغاني التراثية والوطنية للفنانة الفلسطينية سناء موسى "سفيرة التراث الفلسطيني".

📢 15 مايو



لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة 🇺🇳، ستحيي @UNISPAL و @Palestine_UN بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفقًا للتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

👇https://t.co/TLmtLiO5Azpic.twitter.com/FQ6g2QeVSV — UN Palestinian Rights Committee (@UNISPAL) May 12, 2023

كما قدم الفنان الفلسطيني نسيم الأطرش، عازف التشيلو والملحن الذي رشّح لجوائز غرامي للموسيقى 2023، مقطوعة موسيقية حول النكبة بعنوان "ألوانس زاهية على قماش غامق"، برفقة أوركسترا نيويورك العربية بقيادة يوجين فريزين، الحائز أربع جوائز غرامي.

لاول مرة الامم المتحدة تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية !



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بالاضافة إلى فقرات عن التراث الفلسطيني والهوية الفلسطينية !#النكبة_75#النكبة_الفلسطينيةpic.twitter.com/WMVsqo4KHZ — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) May 15, 2023

ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، تم إحياء هذه الذكرى وفقا لتفويض ممنوح من الجمعية العامة، حيث جاء التفويض في قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 نوفمبر 2022، طلبت فيه من شعبة حقوق الفلسطينيين، في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، تكريس أنشطتها "للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة بما في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو 2023 وعن طريق نشر المحفوظات والشهادات ذات الصلة".

المصدر: وفا