تونس.. أحكام بالإعدام في قضية تفجيري شارل ديغول والقرجاني

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما تراوحت بين السجن لمدة 4 سنوات والإعدام في حق المتهمين المحالين بخصوص قضية تفجيري سنة 2019.

وقضت هيئة الدائرة الجنائية، بالإعدام شنقا حتى الموت مع عشرة أعوام سجنا في حق ثلاثة متهمين بخصوص التفجير الذي حدث بنهج شارل ديغول.

وأحيل سبعة متهمين على ذمة التفجير الذي استهدف ثكنة الأمن بالقرجاني حيث قضت المحكمة بالاعدام شنقا مع عشرة أعوام سجنا في حق كل واحد من متهمين اثنين، وقضت بالسجن بقية العمر في حق متهم وعشرين عاما سجنا في حق آخر وعشرة أعوام سجنا في حق متهم خامس وخمسة أعوام من المراقبة الإدارية.

كما قضت هيئة الدائرة الجنائية بالسجن مدة 4 سنوات في حق كل واحد من متهمين اثنين محالين بحالة سراح من أجل عدم إشعار السلطات العمومية.

يذكر أن التفجيرين حدثا صباح أحد أيام شهر يونيو من سنة 2019، حيث استهدف الأول سيارة إدارية بنهج شارل ديغول والثاني استهدف ثكنة الأمن بالقرجاني وقد أسفرا عن استشهاد عون بالشرطة البلدية ومدني كان مارا قرب مكان التفجير وإصابة ثلاثة أمنيين بأضرار بدنية متفاوتة.

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المصدر: موزاييك