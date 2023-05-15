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ضاحي خلفان يعلق بعد تصريحات بايدن عن الانتخابات الرئاسية التركية

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ضاحي خلفان يعلق بعد تصريحات بايدن عن الانتخابات الرئاسية التركية
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علق نائب رئيس شرطة إمارة دبي، الفريق ضاحي خلفان، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الانتخابات الرئاسية التركية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب ضاحي خلفان: "من خلال تصريحاته..لاحظت أن الرئيس بايدن يريد لكل الحروب أن تتوقف إلا الحرب بين روسيا وأوكرانيا..التعليق لكم".

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، قائلا "ليفز من يفوز"، مؤكدا أن هناك مشاكل كافية في المنطقة كما هي.

وقال بايدن للصحفيين: "ليفز من يفوز. هناك مشاكل كافية في هذا الجزء من العالم".

المصدر: RT

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