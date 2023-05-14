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تونس.. حركة النهضة تتهم "جهة غير معروفة" باستخدام هاتف الغنوشي

أخبار العالم العربي

تونس.. حركة النهضة تتهم
راشد الغنوشي
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وجهت حركة النهضة التونسية، يوم الأحد، اتهامات لـ"جهة غير معلومة" باستخدام شريحتي هاتف رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وجاء في بيان للحركة أنه "تم مساء هذا اليوم الأحد تشغيل شريحتي هاتف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من طرف جهة غير معلومة".

وأضافت الحركة أنها "تحذر من خطورة هذه الممارسات الماسة بحقوقه".

ويجري التحقيق مع الغنوشي الموقوف في السجن في قضية ترتبط بما يعرف بـ"شركة إنستالينغو" المتخصصة في المحتوى الرقمي.

المصدر: RT

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