بعد أوامر دولية.. القبض على مسؤول عراقي في لبنان لإدانته بالفساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، القبض على مسؤول عراقي سابق في لبنان بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد.

وذكرت في بيان صحفي أن "دائرة الاسترداد في الهيئة أعلنت أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على المدان الهارب المدير العام للمعهد المتخصّص للصناعات الهندسية في وزارة الصناعة والمعادن سابقا، وفقا لأوامر القبض الدولية وملف الاسترداد الخاص بالمدان الذي نظّمته دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بالتعاون مع المحاكم المختصة".

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وأضافت: "تم تنظيم ملف الاسترداد وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى – شعبة الاسترداد في رئاسة الادعاء العام لغرض إرساله إلى السلطات المختصة في لبنان بالطرق الدبلوماسية".

وأشارت الهيئة إلى أنه "سبق أن صدر حكم غيابي بحق المدان الهارب، من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، لاشتراكه مع مدانين آخرين بارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفية عمدا من خلال المخالفات الحاصلة في عقود تجهيز محافظة كربلاء بآليات عن طريق المعهد المتخصص".

وتابعت أن "المخالفات تمثلت بعدم الالتزام بالنظام الداخليّ عند إبرام عقود التجهيز، وعدم مصادقة الجهات العليا في وزارة الصناعة والمعادن، فضلا عن توقيع العقد دون الإعلان عن المناقصة، والإعفاء الجمركي لتلك الآليات التي تم تجهيزها من قبل إحدى الشركات الأهلية.

المصدر: RT