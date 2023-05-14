سوريا والجزائر تواصلان المشاورات حول جدول أعمال قمة مجلس الجامعة العربية بجدّة

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، بمبادرة من الجانب السوري.

وقالت الخارجية الجزائرية في تغريدة لها على مدونتها على "تويتر": "شكّل هذا الاتصال مناسبة من أجل مواصلة المشاورات حول المسائل الرئيسية المدرجة في جدول أعمال القمة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية، المقرر عقدها في 19 مايو 2023 بمدينة جدّة".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أجرى يوم الاثنين الماضي، مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بحثا خلالها مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والعلاقات الثنائية.

وأعرب الأسد لتبون عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها الأخير من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب تبون لنظيره السوري عن "تقديره وترحيبه لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري الشقيق التقدم والمناعة وللعمل العربي المشترك وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية".

المصدر: RT