الجهاد الإسلامي ونتنياهو يشكران السيسي ويحذران

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لجهوده في تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقام مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بنقل رسالة نتنياهو للسيسي والذي عبر فيها عن "تقدير إسرائيل لجهود مصر المكثفة لتأمين وقف إطلاق النار".

بدوره، وجه خالد البطش، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "الشكر للقيادة المصرية على جهودهم الكريمة التي بذلت من أجل إنهاء العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف أبناء شعبنا من المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والمقاومين الأبطال".

إقرأ المزيد

وأكد أن "التزام حركة الجهاد الإسلامي والفصائل بالتهدئة مرهون بمدى التزام الاحتلال بها وبمدى احترامه للتعهدات التي قطعها أمام الوسطاء خلال جهود وقف العدوان".

في غضون ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أن "التزامنا بالهدوء سيكون مقابل الهدوء، وسنفعل كل ما يلزم لحماية أمننا والرد على أي خرق للتهدئة".

كما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن"كل إطلاق نار من غزة سيقابل برد".

ودخل وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة مساء من يوم السبت برعاية مصرية.

المصدر: RT