سلطة الطيران العراقي توضح أسباب منع اصطحاب الشاحن المحمول في حقائب المسافرين

أوضح مدير الإعلام بسلطة الطيران المدني العراقي جهاد كاظم الديوان أن منع اصطحاب الشاحن المحمول داخل حقائب السفر والحقائب الشخصية للمسافرين جاء بعد حادث بسيط في إحدى حقائب المسافرين.

وأشار الديوان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، إلى أن هذا قرار إدارة سلطة الطيران بمنع حمل الشاحن المحمول للهاتف النقال power Bank لدى المسافرين، جاء بعد حصول حادث بسيط في إحدى حقائب المسافرين تمثل بانفجار شاحن محمول فيها".

وأضاف مدير الإعلام أنّه "ستتم مصادرة الشاحن المحمول من قبل الجهات المختصة حفاظاً على سلامة المسافرين".

وأكد أن "قرار المنع يشمل المسافرين في جميع المطارات العراقية وللمغادرين فقط أما الطائرات القادمة، فغير مشمولة بهذا القرار".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد أصدرت في وقت سابق قراراً بمنع اصطحاب الشاحن المحمول في حقائب السفر والحقائب الشخصية.

المصدر: واع