المقاومة الفلسطينية تطلق وابلا من الصواريخ على إسرائيل مساء السبت

جددت فصائل المقاومة الفلسطينية قصفها لاهداف إسرائيلية مساء اليوم السبت وسط تعثر جهود الوساطة التي تقوم بها مصر.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات متتالية استهدف اوفاكيم وسيدروت وإيفيم ونتيفوت ومعبر كرم ابو سالم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاه أهداف في البحر المتوسط.

كما استهدفت الصواريخ الفلسطينية عددا مستوطنات غلاف غزة.

وأعلن الجيش الاإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 1200، وان 950 منها اجتازت حدود قطاع غزة.

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يتبع..