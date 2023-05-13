"سرايا القدس" تستهدف مواقع إسرائيلية حساسة بصواريخ موجهة وتحقق إصابات مؤكدة

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين عن استهدافها عدة مواقع إسرائيلية حساسة بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققة إصابات مؤكدة.

وفي بيان لها، قالت "سرايا القدس": "تمكن مجاهدونا بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدهم بسلام".

وأفاد مراسلنا بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية جديدة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

في حين استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة الشنباري في بيت حانون شمالي قطاع غزة، كما استهدفت أرضا زراعية بمحيط مقر الهلال الأحمر شرق جباليا بشمال القطاع.

وذكر مراسلنا أن الطيران الإسرائيلي شن غارة جديدة على بيت لاهيا ومنطقة السلاطين شمالي قطاع غزة.

المصدر: RT