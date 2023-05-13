جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان تثير غضبا

استنكرت وزارة الخارجية السودانية عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وزارة الخارجية بيانا قالت فيه إن "حماية وتطوير حقوق الإنسان بالنسبة للسودان هي أجندة وطنية عالية الأهمية وفي مقدمة أولويات الدولة، وليست مجرد إجراءات تقوم بها الحكومة تنفيذا لمطالب خارجية".

وانتقد بيان الخارجية السودانية "تجاهل تعاون حكومة السودان والانخراط الإيجابي مع هذه الآليات باستغلال الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، وهي تواجه تمردا عسكريا، لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، بينما أن هناك جلسة مقررة مسبقا بشأن السودان في دورة مجلس حقوق الإنسان العادية التي سوف تنطلق في التاسع عشر من يونيو المقبل".

وشددت الوزارة على رفضها لانعقاد تلك الجلسة الخاصة، ورفضها للقرار الذي تم اعتماده اتساقا مع المبادئ المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها.

يذكر أن مجلس الوزراء السوداني كان قد أعلن، أمس الجمعة، جاهزية مطار الخرطوم الدولي ومطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا، ‏لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان الذي جاء بعد إعلان جدة، للشأن الإنساني، الموقع بين قوات المسلحة السودانية ‏وقوات الدعم السريع، أمس الخميس‎.

ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم الخميس، في مدينة جدة السعودية، على إعلان يمهد الطريق لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين المحاصرين والمتضررين من آثار الحرب الجارية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع المتواصلة منذ 15 أبريل الماضي.

المصدر: سونا