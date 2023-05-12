إسماعيل هنية خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني: ليس أمام إسرائيل سوى الإستسلام

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، في مباحثات هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، على ضرورة "دعم المجتمع الدولي لفلسطين ومقاومتها المشروعة".

وخلال الاتصال الهاتفي أشاد أمير عبد اللهيان، بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني والفصائل الجهادية بوجه هذه الاعتداءات.

كما أدان وزير الخارجية بشدة "العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على قطاع غزة والاغتيالات الهادفة لقادة المقاومة، واستهداف الأحياء السكنية وقتل الأبرياء الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال، والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان من قبل هذا الكيان"، واعتبر هذه الممارسات "علامة ضعف وعجز للصهاينة أمام مقاومة الشعب والفصائل الفلسطينية".

فيما صرح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بأن "المقاومة ستحدد مصير هذا العدوان وليس أمام الكيان الإسرائيلي سوى الإستسلام".

وشكر هنية إيران على المواقف السياسية الداعمة لفلسطين، مؤكدا "الاستعداد الكامل للمقاومة والتنسيق الوثيق بين فصائل المقاومة من أجل مواجهة الاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني والمعنويات العالية للشعب الفلسطيني".

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المصدر: وكالة "تسنيم" للأنباء